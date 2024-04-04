Незаконно выловившего 92 тысячи особей минтая рыбака из Иркутска ждет суд

А Кудасов

Интересно, кто же считал поштучно весь улов? Это же как подсчитать дневную выработку золота в песчинках. По приведенным цифрам имеем за штуку 130 р. Ср. вес штуки - 0.5 кг. Один кг в Москве в ср. 230 р. Выловленный получается за кг. 260 р. Получается только выловленная рыба ещё в траулере стоит дороже, чем её продают за тысячи км. Кто тут кого обманывает?