Камчатская краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего мужчины из Иркутска, обвиняемого в незаконном вылове морских ресурсов по части 3 статьи 253 Уголовного кодекса РФ.
Незаконно выловившего 92 тысячи особей минтая рыбака из Иркутска ждет суд
Комментарии
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Владимир Иванов
Не поделился с кем-то!!
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19 час.
А Кудасов
Интересно, кто же считал поштучно весь улов? Это же как подсчитать дневную выработку золота в песчинках. По приведенным цифрам имеем за штуку 130 р. Ср. вес штуки - 0.5 кг. Один кг в Москве в ср. 230 р. Выловленный получается за кг. 260 р. Получается только выловленная рыба ещё в траулере стоит дороже, чем её продают за тысячи км. Кто тут кого обманывает?
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18 час.
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