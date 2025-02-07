Посол России в Финляндии: перспектив открытия границы с Россией нет

Судя по последним высказываниям финского политического руководства, Финляндия не намерена открывать границу с Россией в ближайшее время, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов 7 февраля в интервью РИА Новости.
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