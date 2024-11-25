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Справятся с испытанием: люди, рождённые в годы этих животных, легко переживут ретроградный Меркурий Алёна Юрьева Ретроградный Меркурий — период, который часто приносит путаницу в планы, сбои в коммуникациях и неожиданные проблемы.

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