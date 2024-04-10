Мосгорсуд утвердил оборотный штраф для Google в 4,6 млрд руб

Мосгорсуд утвердил для компании Google оборотный штраф в 4,6 млрд рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки о специальной военной операции, экстремистский контент, а также ЛГБТ-ролики (ЛГБТ признано в РФ экстремистским движением и запрещено).
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