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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Логинов: «Не был готов к сезону, поэтому рад, что был конкурентоспособен»

«Анализировать сезон я не буду, потому что он у меня начинался сложно. Я не был к нему готов, поэтому рад, что был конкурентоспособен в этом году.

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