Корпорация МСП поможет с реструктуризацией кредитов бизнесу в Краснодарском крае

Корпорация МСП запустила для малого и среднего бизнеса Анапы и Темрюкского района в сфере гостиниц и общепита упрощенный процесс реструктуризации кредитов, обеспеченных гарантиями и поручительствами корпорации, сообщает пресс-служба корпорации.