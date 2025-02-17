Корпорация МСП поможет с реструктуризацией кредитов бизнесу в Краснодарском крае

Корпорация МСП запустила для малого и среднего бизнеса Анапы и Темрюкского района в сфере гостиниц и общепита упрощенный процесс реструктуризации кредитов, обеспеченных гарантиями и поручительствами корпорации, сообщает пресс-служба корпорации.
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