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Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае

Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае

В частности, будут усилена защита персональных данных.duma.gov.ruВ мае вступят в силу законодательные нормы, в том числе, о борьбе с мошенничеством, усилении защиты персональных данных, а также повысится контроль за иноагентами.

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