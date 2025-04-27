Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в мае

В частности, будут усилена защита персональных данных.duma.gov.ruВ мае вступят в силу законодательные нормы, в том числе, о борьбе с мошенничеством, усилении защиты персональных данных, а также повысится контроль за иноагентами.
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