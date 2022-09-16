Медвежий угол

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Глава Еврокомиссии предложила отправлять европейские счета за электричество в Москву

Глава Еврокомиссии предложила отправлять европейские счета за электричество в Москву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую депутаты Европарламента раскритиковали за ситуацию с подорожанием электроэнергии и газа вследствие введения антироссийских санкций, предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.

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