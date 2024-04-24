Google вновь отложила блокировку сторонних cookie в браузере Chrome В начале этого го...

Google вновь отложила блокировку сторонних cookie в браузере ChromeВ начале этого года Google объявила о введении блокировки сторонних файлов cookie для 1 % пользователей браузера Chrome, являющегося самым популярным интернет-обозревателем в мире.
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