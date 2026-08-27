Полиция региона напоминает гражданам о бдительности при совершении сделок купли-продажи онлайн

В органы внутренних дел обратилась 30-летняя жительница города Кохма с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая сообщила, что лишилась сбережений при попытке совершить покупку на сайте бесплатных объявлений.
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