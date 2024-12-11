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В Таганроге промышленное предприятие подверглось ракетному обстрелу

В Таганроге промышленное предприятие подверглось ракетному обстрелу

На парковке сгорело 14 автомобилей.Ночью в Таганроге была произведена ракетная атака. Эту информацию сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

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