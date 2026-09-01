Минимальная продуктовая корзина подорожала на 8,5%

Стоимость минимального набора продуктов на одного человека в России продолжает расти. В июле 2026 года такая продуктовая корзина в среднем обходилась в 8159 рублей в месяц, что на 8,5% больше показателя начала года, сообщил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов на полях Восточного экономического форума.