Минимальная продуктовая корзина подорожала на 8,5%

Стоимость минимального набора продуктов на одного человека в России продолжает расти. В июле 2026 года такая продуктовая корзина в среднем обходилась в 8159 рублей в месяц, что на 8,5% больше показателя начала года, сообщил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов на полях Восточного экономического форума.
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