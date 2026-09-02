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Иркутск Сегодня

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Игорь Кобзев поручил увеличить пропускную способность дороги Иркутск — Шелехов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 2 сентября проверил, как идет реконструкция участка дороги из Иркутска в Шелехов, которую у нас также называют Култукским трактом.

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