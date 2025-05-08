«Оклахома» побила рекорд НБА по очкам в первой половине матча плей-офф

Результативность первой половины второго матча четвертьфинальной серии плей-офф НБА между «Оклахомой» и «Денвером» достигла рекордного уровня — баскетболисты «Оклахомы» набрали 87 очков, 8 мая сообщила пресс-служба НБА.
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