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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
От подписчика

От подписчика ✍️ Все понимаю, что сейчас трудные времена: все хотят бензина. Но зачем сворачивать на Пионерскую улицу??? Становитесь дальше по дороге, мимо пту, чтобы не мешать ни магазинам, ни людям.

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