От подписчика ✍️ Все понимаю, что сейчас трудные времена: все хотят бензина. Но зачем сворачивать на Пионерскую улицу??? Становитесь дальше по дороге, мимо пту, чтобы не мешать ни магазинам, ни людям.
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