Умер владелец «Оттавы» Юджин Мелник, ему было 62 года. «Семья Юджина Мелника и «Оттава» с огромной скорбью сообщают о его кончине из-за болезни, с которой он боролся решительно и мужественно», – говорится в сообщении «Сенаторс».
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