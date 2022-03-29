Умер владелец «Оттавы» Юджин Мелник, ему было 62 года. «Семья Юджина Мелника и «Оттава» с огромной скорбью сообщают о его кончине из-за болезни, с которой он боролся решительно и мужественно», – говорится в сообщении «Сенаторс».