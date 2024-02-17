Победителей и призеров VIII епархиальной олимпиады православных знаний и Республиканского конкурса детского творчества ´Красо...

Победителей и призеров VIII епархиальной олимпиады православных знаний и Республиканского конкурса детского творчества ´Красота Божьего мира´ наградили в БобруйскеПреосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, 14 февраля наградил победителей и призеров VIII епархиальной олимпиады православных знаний и Республиканского конкурса детского т .