Победителей и призеров VIII епархиальной олимпиады православных знаний и Республиканского конкурса детского творчества ´Красо...

Победителей и призеров VIII епархиальной олимпиады православных знаний и Республиканского конкурса детского творчества ´Красота Божьего мира´ наградили в БобруйскеПреосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, 14 февраля наградил победителей и призеров VIII епархиальной олимпиады православных знаний и Республиканского конкурса детского т .
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