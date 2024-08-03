Парад батарей: зачем нужны накопители энергии и как они работают

От накопителей энергии зависит не только работа электрического транспорта. Накопители устраняют волнообразный характер выработки/потребления, синхронизируют их, что делает эффективной генерацию энергии с помощью солнца и ветра.
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