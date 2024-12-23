В Черном море обработали сорбентом более 24 тысяч квадратных метров

КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Специалисты обработали сорбентом больше 24 тысяч квадратных метров акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщили в оперштабе Кубани.
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