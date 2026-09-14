БДТ им. Г.А. Товстоногова объявил творческие планы на 109-й сезон

В мае 2027 года на Основной сцене БДТ состоится премьера спектакля "Идиот" режиссера Никиты Кобелева (художественный руководитель Александринского театра).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Александр Невзоро...
- IV Баку и Ереван ном...
- Юра Борисов сыгра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым