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Вячеслав Володин: Восемь новых законов для сохранения культурного наследия

Вячеслав Володин: Восемь новых законов для сохранения культурного наследия

С 2021 года Госдума утвердила восемь законов для защиты культурного наследия России. Вячеслав Володин подчеркнул значимость этих инициатив, включая неделимость музейных коллекций и новые правила для экспертов и гидов.

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