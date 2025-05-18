Вячеслав Володин: Восемь новых законов для сохранения культурного наследия

С 2021 года Госдума утвердила восемь законов для защиты культурного наследия России. Вячеслав Володин подчеркнул значимость этих инициатив, включая неделимость музейных коллекций и новые правила для экспертов и гидов.
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