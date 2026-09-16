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2 миллиона за “спасение” семьи: в Иркутской области школьницу втянули в схему мошенников

2 миллиона за “спасение” семьи: в Иркутской области школьницу втянули в схему мошенников

В Иркутской области старшеклассница стала жертвой масштабной мошеннической схемы: поверив лжепредставителям госорганов, она передала злоумышленникам свыше 2 млн рублей из семейных сбережений.

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