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Зайон Уильямсон: «Я правда хочу играть в этой команде»

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон, выступая в субботу в своем молодежном баскетбольном лагере, подчеркнул, что хочет остаться в «Пеликанс».

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