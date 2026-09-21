Электромобиль Volkswagen ID. Buzz проехал почти 100 тысяч километров через 92 страны и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Серийный Volkswagen ID. Buzz проехал 92 страны и почти 100 000 километров, продемонстрировав на практике выносливость электромобилей / © Volkswagen Немецкий водитель, специализирующийся на дальних поездках, Райнер Цитлов отправился на серийном электромобиле из Ганновера (Германия) и совершил кругосветное путешествие.