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Электромобиль Volkswagen ID. Buzz проехал почти 100 тысяч километров через 92 страны и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Электромобиль Volkswagen ID. Buzz проехал почти 100 тысяч километров через 92 страны и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Серийный Volkswagen ID. Buzz проехал 92 страны и почти 100 000 километров, продемонстрировав на практике выносливость электромобилей / ©  Volkswagen Немецкий водитель, специализирующийся на дальних поездках, Райнер Цитлов отправился на серийном электромобиле из Ганновера (Германия) и совершил кругосветное путешествие.

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