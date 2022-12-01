В ГД предложили создать цифровой сервис для борьбы с незаконными действиями коллекторов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать цифровой сервис на базе портала госуслуг, который позволит гражданам решать проблемы, связанные с неправомерными действиями коллекторов.
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