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В ГД предложили создать цифровой сервис для борьбы с незаконными действиями коллекторов

В ГД предложили создать цифровой сервис для борьбы с незаконными действиями коллекторов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать цифровой сервис на базе портала госуслуг, который позволит гражданам решать проблемы, связанные с неправомерными действиями коллекторов.

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