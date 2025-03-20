Мещанский районный суд Москвы 19 марта арестовал стендап-комика Артемия Останина (Артёма Фролова).Ранее в тот же день было опубликовано сообщение СКР: "Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по г.
Дегенерат-недокомик дошутился до СИЗО: что с лицом, Артемий?
Комментарии
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Leonid PlиGin
Он не гомик, он - воинственный педераст!
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7 час.
Сергей
Да ничего Белоруссы его не мяли... Сам же признался, что хотел убежать, в этот, как его Дубай. Вот бежал, бежал, падал, так как спешил убежать...
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6 час.
Юрий Белов
Аж *позвоночник сломало* ! И с ТАКОЙ травмой само ходит , всё *переломанное* ЧМО !
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3 час.
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