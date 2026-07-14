Альянс премиальных брендов Atelier Expressions приобретает долю в Khoya

Премиальная платформа потребительских брендов и стиля жизни Atelier Expressions, входящая в состав известной группы TVS VENU, официально объявила о подписании юридического соглашения о приобретении контрольного мажоритарного пакета акций индийской компании Lonestar Hospitality Private Limited.
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