Наследники прозванных «Черными ножами» танкистов рассказали «Известиям» о традициях

На авдеевском направлении в составе частей Центрального военного округа (ЦВО) воюют танкисты, считающиеся наследниками Уральского добровольческого танкового корпуса, который немецкая разведка в годы Великой Отечественной войны прозвала «Черные ножи».
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