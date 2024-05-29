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Наследники прозванных «Черными ножами» танкистов рассказали «Известиям» о традициях

Наследники прозванных «Черными ножами» танкистов рассказали «Известиям» о традициях

На авдеевском направлении в составе частей Центрального военного округа (ЦВО) воюют танкисты, считающиеся наследниками Уральского добровольческого танкового корпуса, который немецкая разведка в годы Великой Отечественной войны прозвала «Черные ножи».

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