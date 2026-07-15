Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 277 подписчиков

О санкциях, США и «ненависти» Латвии: главные заявления Пескова сегодня

О санкциях, США и «ненависти» Латвии: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июля ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал дипломатический процесс по Украине, санкции и меры Латвии против русского языка в медиа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии