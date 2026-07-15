О санкциях, США и «ненависти» Латвии: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июля ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал дипломатический процесс по Украине, санкции и меры Латвии против русского языка в медиа.
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