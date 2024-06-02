Колокольцев негодует по поводу массовых увольнений в МВД, а простые полицейские обвиняют в этом самого министра

Сергей Ипатов

У нас в РЖД примерно то же самое. Впечатление, что куда ни ткни - одно и то же - все структуры, особенно окологосструктуры, - при кажущемся внешнем благообразии, представляют собой "махины по извлечению прибылей для одних, что в конечном итоге оборачивается каторгой для других" (с) .