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Колокольцев негодует по поводу массовых увольнений в МВД, а простые полицейские обвиняют в этом самого министра

Колокольцев негодует по поводу массовых увольнений в МВД, а простые полицейские обвиняют в этом самого министра

Фото: aiophotoz.com Сегодня 1,1K прочитали Недавно министр МВД Владимир Колокольцев пожаловался на увеличении некомплекта личного состава, который на сегодняшний день составляет до 152 тысяч полицейских.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Колокольцев  не способен навести порядок! Как и в Армии там нужны перемены!
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15 час.
Сергей Ипатов
У нас в РЖД примерно то же самое. Впечатление, что куда ни ткни - одно и то же - все структуры, особенно окологосструктуры, - при кажущемся внешнем благообразии, представляют собой &quot;махины по извлечению прибылей для одних, что в конечном итоге оборачивается каторгой для других&quot; (с) .
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11 час.

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