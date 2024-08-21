Аршавин назвал одного из лучших воспитанников «Зенита» за последние 15-20 лет

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что считает полузащитника Данилу Козлова одним из лучших воспитанником академии петербургского клуба за последние 15-20 лет.
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