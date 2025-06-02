Как предотвратить новые украинские теракты: Генерал ФСБ призвал принять важное решение

Влад Владимиров

Подобные Иуды заслуживают самых строгих ответов за свои деяния... Это послужит хорошим примером для иных даунов с проблемами в мозгах. И тут уже не должны рассматриваться ни их сожаления и раскаяния. Ни 5-ти летние они, которые из-за возраста с своим интеллектом невладах...