Огромный «котёл» и тысячи трупов — элита «Азова»*, пытавшая людей, пошла на убой: Карта специальной военной операции на Украине на 17 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваСпециальная военная операция (СВО) на Украине вышла на новую стадию.