В первый избирательный день по стране случилось сразу несколько примерно похожих историй. Юные барышни приходили на избирательный участок и устраивали там какое-то действо, которое впоследствии может быть квалифицировано по статье УК до 5 лет.
Избирательные урны портят и жгут. Саботаж, провокация или как это назвать?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия Курзаева
Виновных надо наказать по полной, чтобы другим неповадно было. А избирательные участки и урны надо тщательно охранять.
Ответить
14 час.
Татьяна Чайка
А может хватит с такими недоразвитыми либеральничать???Они обязаны знать,что государство это прежде всего обязанность соблюдать законы сообщества,а не сопливых недоумков,недоучек.Раньшебыли на такие случаи розги и прилюдная порка,сейчас в каземат на общественные работы и хватит уговаривать.А то так вот и получается майдан головного мозга с кастрюлей на голове.
Ответить
14 час.
Виктор Гайдуков
Слишком мало наша власть уделяет внимания воспитательным процессам в обществе. Да ведь не имея Государственной идеологии немудрено заблудиться, в том числе и в вопросах воспитания, да и в вопросах наказания тоже. Поэтом у всех есть права, но не у всех обязанности. Да и ответственность за преступления у нас в стране порой так размыта и завуалировна, что люди потеряли страх перед законом, появилось ощущение безнаказанности, которое порождает безответственность. Порочный круг неопределённости.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии