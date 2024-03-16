Избирательные урны портят и жгут. Саботаж, провокация или как это назвать?

А может хватит с такими недоразвитыми либеральничать???Они обязаны знать,что государство это прежде всего обязанность соблюдать законы сообщества,а не сопливых недоумков,недоучек.Раньшебыли на такие случаи розги и прилюдная порка,сейчас в каземат на общественные работы и хватит уговаривать.А то так вот и получается майдан головного мозга с кастрюлей на голове.

Виктор Гайдуков

Слишком мало наша власть уделяет внимания воспитательным процессам в обществе. Да ведь не имея Государственной идеологии немудрено заблудиться, в том числе и в вопросах воспитания, да и в вопросах наказания тоже. Поэтом у всех есть права, но не у всех обязанности. Да и ответственность за преступления у нас в стране порой так размыта и завуалировна, что люди потеряли страх перед законом, появилось ощущение безнаказанности, которое порождает безответственность. Порочный круг неопределённости.