По Крымскому мосту возобновилось движение автобусов

Утром 17 октября по Крымскому мосту снова начали движение автобусы. Ранее они направлялись на паромную переправу, а проезжать по мосту могли только легковые автомобили и поезда.
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