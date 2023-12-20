Суд в Колорадо запретил Трампу участие в местных выборах

Суд из Колорадо запретил политику Дональду Трампу принимать участие в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на выборах главы государства в США, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии