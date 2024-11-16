Украина ввязалась в битву человеческого и технического ресурсов, в которой у ВСУ нет шансов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в тесно связанном с посольством США киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет украинский военнослужащий Александр Чистяков.
Русские навязали нам войну, в которой нельзя победить – украинский военный
Комментарии
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Лидия
Жестокость и подлость в этой войне украинцев чудовищна, неужели мы этих нелюдей когда-то считали братьями? К тому же предатели и своих и чужих, отправили своих женщин на панель, а раненых на органы, чтобы в европейцы в своих раздолбанных задницах сменили анусы.
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14 час.
Александр Пятнистый
"Не надо путать интересы Германии с личными интересами Адольфа Гитлера" (С), Генрих Мюллер, 17 Мгновений весны
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12 час.
Ирина52
Не надо было разводить бандеровщину и культивировать русофобию. КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЕТ - ОТ НЕГО И ПОГИБНЕТ!
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51 мин.
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