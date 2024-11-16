Русские навязали нам войну, в которой нельзя победить – украинский военный

Лидия

Жестокость и подлость в этой войне украинцев чудовищна, неужели мы этих нелюдей когда-то считали братьями? К тому же предатели и своих и чужих, отправили своих женщин на панель, а раненых на органы, чтобы в европейцы в своих раздолбанных задницах сменили анусы.