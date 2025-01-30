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Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    Может пора уже оставить в покое силиконовую старушку шапокляк и её "незабвенного" мужа ?! Какое лично мне, да и многи...Пугачева появилас...
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Минтранс попросил ограничить права иностранных юрлиц на Шереметьево

Минтранс попросил ограничить права иностранных юрлиц на Шереметьево

Министерство транспорта России обратилась в арбитражный суд Московской области с просьбой временно ограничить корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО «Международная компания ‘ТПС Авиа Холдинг Лтд».

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