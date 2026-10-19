Заявленное время автономной работы составляет 51 час 30 минут Компания Apple раскрыла ёмкость аккумулятора складного смартфона iPhone Duo, опубликовав европейскую энергетическую маркировку устройства (EU Energy Label).
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