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Вассерман рассказал, почему Пугачева отреклась от россиян

Вассерман рассказал, почему Пугачева отреклась от россиян

Уже более двух лет известная российская певица Алла Пугачева проживает за границей. Артистка предпочитала избегать резких высказываний на публике, однако недавно Примадонна заявила, что нормальные люди не планируют возвращаться в Россию.

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