Треугольные НЛО и загадочные тела: Пентагон опубликовал новые кадры «инопланетян»

Пентагон опубликовал новую партию рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях. Среди наиболее резонансных материалов — свидетельство военного пилота о бесшумном треугольном объекте размером около 150 метров, замеченном над авиабазой Баграм в 2002 году.
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