Кремль: администрация в Вашингтоне делает все более безрассудные шаги

Все более безрассудные шаги предпринимает Вашингтон, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 24 ноября в в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.
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