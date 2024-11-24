Кремль: администрация в Вашингтоне делает все более безрассудные шаги

Все более безрассудные шаги предпринимает Вашингтон, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 24 ноября в в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.