Александр Врублевский: наш туристический корпоратив.

Выйти из зоны комфорта и отпраздновать Новый год неординарно. Может, кто-то не решится на такой шаг, но туристы клуба ´Родина´ с легкостью идут на любые эксперименты: их корпоратив прошел на берегу живописной реки Ольсы.
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