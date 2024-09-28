С каким запасом покупать ламинат: советы эксперта

Покупка ламината – важный шаг в процессе ремонта или обновления вашего интерьера. Неправильный расчет количества необходимого материала может иметь неприятные последствия: недостаток ламината может затянуть ремонт, а излишек – увеличить затраты.
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