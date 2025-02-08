В Петербурге туманно. Читатели Мойки78 показывают обстановку на севере Петербурга. А во Всеволожском районе сквозь дымку светит солнце.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Петербурге туманно. Читатели Мойки78 показывают обстановку на севере Петербурга. А во Всеволожском районе сквозь дымку светит солнце.