Байден оценил работу Секретной службы после нового покушения на Трампа

ВАШИНГТОН, 16 сентября, ФедералПресс. Секретная служба Соединенных Штатов нуждается в помощи. Об этом после второй попытки покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа заявил действующий американский лидер Джо Байден.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии