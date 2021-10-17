Мужчины - слабый пол

Значительное преимущество мужского пола в статистике самоубийств наблюдается во всем мире. Что может быть причиной этого? Парни не плачут? Среди причин эксперты называют, прежде всего, давление, которое лежит на мужчине.
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