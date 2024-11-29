Депутат из Финляндии извинился за призыв открыть границу с Россией

Он назвал свои высказывания «совершенно непродуманными» Глава комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен финского парламента после критики со стороны коллег по Социал-демократической партии извинился за свои слова о необходимости открыть границу с РФ, пишет ТАСС.
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