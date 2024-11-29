НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Прыгун
    а мы привыкли к халяве,за 10ооо говорят ,я лучше на диване лежать буду, вот так тоАлександр Беглов ...
  • Ирина Некрасова
    За работу нужно платить, господин Беглов!  Работать за достойную зарплату всегда найдутся желающие. А за копейки вкал...Александр Беглов ...
  • Людмила
    улицу не хотят ремонтировать, магазин шаговой доступности восстанавливать не хотят ...   😡В Петербурге не б...

Депутат из Финляндии извинился за призыв открыть границу с Россией

Депутат из Финляндии извинился за призыв открыть границу с Россией

Он назвал свои высказывания «совершенно непродуманными» Глава комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен финского парламента после критики со стороны коллег по Социал-демократической партии извинился за свои слова о необходимости открыть границу с РФ, пишет ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх