«Герани» атаковали объект ВПК в Одессе, начался мощный пожар (ВИДЕО)

Мощный пожар начался в Одессе после ночного налета БПЛА «Герань». Ресурсы врага сообщают, что удары наносились по промзоне НИИ «Шторм», где производили электронику для ВСУ.
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