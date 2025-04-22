Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Герани» атаковали объект ВПК в Одессе, начался мощный пожар (ВИДЕО)

«Герани» атаковали объект ВПК в Одессе, начался мощный пожар (ВИДЕО)

Мощный пожар начался в Одессе после ночного налета БПЛА «Герань». Ресурсы врага сообщают, что удары наносились по промзоне НИИ «Шторм», где производили электронику для ВСУ.

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