Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Комплекс ваз и лопат»: студенты ВШЭ, громившие Мемориал СВО, ожидаемо не раскаялись

«Комплекс ваз и лопат»: студенты ВШЭ, громившие Мемориал СВО, ожидаемо не раскаялись

Вот и прошло первое заседание по делу вандалов, пытавшихся разгромить народный Мемориал героев СВО на Варварке, пишет автор телеграм-канала DaZbastaDraw.

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Комментарии
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Горыныч
Вши в стройотрядах НЕ нужны.
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2 час.
Алексей Горшков
Я следователем работал, и хоть по образованию не юрист, но кое-что в уголовном судопроизводстве понимаю! А судебное законодательство у нас... Принято оно в &quot;святые 90-е&quot; и направлено как раз на отмазывание подобных... И вот на это-то &quot;своё законодательство&quot; эти упыри НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЯ и рассчитывают! Был же случай,когда в целом правая журналистка &quot;Комсомолки&quot; Скойбеда БЫЛА ВЫНУЖДЕНА ИЗВИНЯТЬСЯ перед наговорившим чёрт знает что о наших спецслужбах, НО(!) - в этих законах более &quot;прошаренным&quot; Гозманом! И в результате - он, бЫдтА бА &quot;ПОБЕДИТЕЛЬ&quot;, и &quot;ходил гоголем&quot;, а она с точки зрения ЭТИХ ЖЕ, образца &quot;святых 90-х&quot;, законов - &quot;НЕПРАВА&quot; !!! Проблема в СИСТЕМЕ, и система эта - СУДЕБНАЯ !!! К СУДАМ, как к таковым - спецслужбам присмотреться бы надо! Больно уж судебные решения &quot;загадоШные&quot;! Мера пресечения сейчас санкционируется СУДОМ - и что мы видим? На индивиде &quot;пробы ставить негде&quot;, его мотивированно ловят - чтобы СУД... отпустил его под подписку о невыезде или домашний арест! ПЛЕВАЛИ эти деятели на такие &quot;плюшевые&quot; меры пресечения,и валят за границу! Пример - Соболь! СУДЫ же выносят э-э...СТРАННЕЙШИЕ приговоры! Меня интересовало - пока Навального не посадили, у него было НЕСКОЛЬКО УСЛОВНЫХ СУДИМОСТЕЙ !!! ЭТО КАК ?! Сам смысл условной судимости как раз в том, что если условно судимый &quot;накосячит&quot; - то его АВТОМАТИЧЕСКИ в тюрьму сажают по ПЕРЕСТАВШЕЙ БЫТЬ УСЛОВНОЙ судимости. А НЕОДНОКРАТНО УСЛОВНО СУДИМЫЙ Навальный в Германию летает! Ещё один пример. Осудили Белоцерковскую (которая &quot;В рот круглый год&quot;). Её, естественно, оставляют на свободе, она - само собой - валит за границу. Её имущество конфисковано, но по решению ОПЯТЬ-ТАКИ СУДА, через некоторое время передаётся её родственникам! Насколько я знаю,если имущество конфисковано - оно уже ГОСУДАРСТВЕННОЕ, а не Белоцерковской или её родственников! ПО КАКОМУ ПРАВУ наш &quot;самый гуманный в мире&quot; СУД распоряжается государственным имуществом?! Судебную систему, конечно, не переделаешь, во всяком случае - на первых порах, хотя лично я считаю, что ДАВНО ПОРА, НО(!) зачем же тупо &quot;в лоб&quot; идти? На каждого конкретного судью ведь можно свои рычаги воздействия найти! Как американцы поступили,когда поняли,что &quot;в лоб&quot; Аль-Капоне не возьмёшь? Посадили его за неуплату налогов!
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1 час.
Людмила Лиханова
Нужно не только осудить зарвавшихся хамов-вандалов, но и ПОКАЗАТЬ ЧЬИ ЭТО ДЕТКИ  И СПРОСИТЬ С РОДИТЕЛЕЙ ПОЧЕМУ ИХ ДЕТИШКИ ПОЗОРЯТ ИХ. А адвоката , который так презрительно отозвался о Мемориале заслушать на Коллегии Адвокатов на предмет соответствия  статусу. Может ему следует еще раз пройти ВУЗ и курсы повышения его КВАЛИфИКЦИИ ?
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1 час.

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