«Комплекс ваз и лопат»: студенты ВШЭ, громившие Мемориал СВО, ожидаемо не раскаялись

Алексей Горшков

Я следователем работал, и хоть по образованию не юрист, но кое-что в уголовном судопроизводстве понимаю! А судебное законодательство у нас... Принято оно в "святые 90-е" и направлено как раз на отмазывание подобных... И вот на это-то "своё законодательство" эти упыри НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЯ и рассчитывают! Был же случай,когда в целом правая журналистка "Комсомолки" Скойбеда БЫЛА ВЫНУЖДЕНА ИЗВИНЯТЬСЯ перед наговорившим чёрт знает что о наших спецслужбах, НО(!) - в этих законах более "прошаренным" Гозманом! И в результате - он, бЫдтА бА "ПОБЕДИТЕЛЬ", и "ходил гоголем", а она с точки зрения ЭТИХ ЖЕ, образца "святых 90-х", законов - "НЕПРАВА" !!! Проблема в СИСТЕМЕ, и система эта - СУДЕБНАЯ !!! К СУДАМ, как к таковым - спецслужбам присмотреться бы надо! Больно уж судебные решения "загадоШные"! Мера пресечения сейчас санкционируется СУДОМ - и что мы видим? На индивиде "пробы ставить негде", его мотивированно ловят - чтобы СУД... отпустил его под подписку о невыезде или домашний арест! ПЛЕВАЛИ эти деятели на такие "плюшевые" меры пресечения,и валят за границу! Пример - Соболь! СУДЫ же выносят э-э...СТРАННЕЙШИЕ приговоры! Меня интересовало - пока Навального не посадили, у него было НЕСКОЛЬКО УСЛОВНЫХ СУДИМОСТЕЙ !!! ЭТО КАК ?! Сам смысл условной судимости как раз в том, что если условно судимый "накосячит" - то его АВТОМАТИЧЕСКИ в тюрьму сажают по ПЕРЕСТАВШЕЙ БЫТЬ УСЛОВНОЙ судимости. А НЕОДНОКРАТНО УСЛОВНО СУДИМЫЙ Навальный в Германию летает! Ещё один пример. Осудили Белоцерковскую (которая "В рот круглый год"). Её, естественно, оставляют на свободе, она - само собой - валит за границу. Её имущество конфисковано, но по решению ОПЯТЬ-ТАКИ СУДА, через некоторое время передаётся её родственникам! Насколько я знаю,если имущество конфисковано - оно уже ГОСУДАРСТВЕННОЕ, а не Белоцерковской или её родственников! ПО КАКОМУ ПРАВУ наш "самый гуманный в мире" СУД распоряжается государственным имуществом?! Судебную систему, конечно, не переделаешь, во всяком случае - на первых порах, хотя лично я считаю, что ДАВНО ПОРА, НО(!) зачем же тупо "в лоб" идти? На каждого конкретного судью ведь можно свои рычаги воздействия найти! Как американцы поступили,когда поняли,что "в лоб" Аль-Капоне не возьмёшь? Посадили его за неуплату налогов!